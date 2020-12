Savona. E’ iniziato alle 13.30 e proseguirà fino alle 16.30 il “tour” del camion marchiato Coca-Cola per le strade di Savona. L’iconico camion dell’azienda statunitense – sotto lo sguardo dei passanti incuriositi – ha portato un po’ di atmosfera natalizia per le vie del centro.

L’idea della multinazionale a stelle e strisce, infatti, è quella di catapultare la città in un tipico spot degli anni ‘80/’90, con il camion illuminato di rosso fiammante che nel corso del pomeriggio attraverserà via Quiliano, via Nizza, corso Vittorio Veneto, corso Cristoforo Colombo, via Giacchero, corso Giuseppe Mazzini.

Dopo Savona, il tour del Coca Cola Christmas Truck proseguirà in Liguria facendo tappa anche a Genova e La Spezia. Nel capoluogo ligure dalle 16:30 alle 21:00 di oggi (mercoledì 9 dicembre) percorrerà viale Brigata Bisagno, corso Aurelio Saffi, via Aurelia, via XX Settembre, via Giacomo Moresco e via Bobbio. Mentre domani sarà a La Spezia (dalle 13.30 alle 16.30) in via Fiume, viale Aldo Ferrari, via Giovanni Amendola, viale Italia passando anche per Arcola e Sarzana.

Ma non solo un’operazione di marketing, il camion griffato Coca Cola, oltre a portare l’atmosfera natalizia in molte città italiane, è anche un’iniziativa benefica. Coca-Cola invita a donare e a riscoprire l’importanza della solidarietà per raccogliere prodotti alimentari per almeno 2 milioni di pasti, aiutando chi ha più bisogno e sostenendo la Rete Banco Alimentare.