Savona, open day per l’Istituto Comprensivo I: “Scuola centrata sulla persona, ogni studente è diverso”

L’Istituto Comprensivo Savona I – Don Andrea Gallo è lieto di presentarsi ai futuri studenti e alle future studentesse. La nostra è una scuola centrata sulla persona, che tende a valorizzare l’individualità di ognuno dei nostri studenti, affiancandoli nel loro percorso formativo e favorendone le scelte successive e la maturazione personale.

Tutto ciò si esplica attraverso i lavoro dei nostri docenti: un’azione didattica che spazia tra progetti interdisciplinari, esperienze laboratoriali, apprendimento collaborativo, esplorazione e scoperta, ma soprattutto valorizzazione delle diversità. Ogni studente è una persona diversa, con una mente diversa, che apprende in un modo tutto suo e, proprio per questo, ad ognuno dev’essere data l’opportunità di accedere alla conoscenza maturando una reale consapevolezza delle proprie competenze. In questo modo si realizzano per tutti gli alunni i nostri obiettivi prioritari: l’accoglienza, l’inclusione e l’integrazione.

Ogni studente è protagonista del suo percorso di sviluppo che valorizza le competenze acquisite, previene le difficoltà nel delicato passaggio tra un ordine di scuola e l’altro, soprattutto al termine del primo ciclo di istruzione. I nostri ragazzi diventano consapevoli di se stessi e delle loro potenzialità soprattutto nel momento della scelta della scuola superiore, che costituisce un momento difficile, per il quale è necessaria sicurezza e serenità.

In questo periodo di emergenza sanitaria la nostra scuola ha compiuto grandi passi in funzione della Didattica Digitale Integrata, che permette di rendere maggiormente coinvolgente ed accattivante il rapporto insegnamento – apprendimento, rendendo ancora una volta gli alunni protagoniste del loro lavoro. I ragazzi sono coinvolti in esperienze che richiedono di attivare conoscenze, abilità e competenze, collaborando con altri studenti e docenti, divenendo consumatori attivi della tecnologia.

Il nostro istituto ha aderito alla piattaforma GSuite: ogni studente, grazie ad un suo account personale, accede alle lezioni interagendo con compagni e docenti in project – work predisposti dagli insegnanti in “classroom”, nelle nostre aule virtuali sì, ma molto attive…

Per saperne di più e scoprire i nostri lavori, i nostri progetti e tutto quanto si svolge nel nostro Istituto Comprensivo, curiosate nel nostro sito ed entrate nella vostra futura scuola. Vi aspettiamo!