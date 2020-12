Savona, oggi per le vie del centro passerà il Coca Cola Christmas Truck

Savona. Per assaporare la magia del Natale ascoltando canzoni tradizionali e scattandosi qualche selfie ricordo, a Savona arriva il Coca Cola Christmas Truck. L’iconico camion firmato dall’azienda della famosa bevanda gassata percorrerà le vie del centro, ma senza mai fermarsi per evitare assembramenti.

Sembrerà di trovarsi in un tipico spot degli anni ‘80/’90, con il camion illuminato di rosso fiammante che dalle 13:30 alle 16:30 di oggi seguirà il seguente itinerario: via Quiliano, via Nizza, corso Vittorio Veneto, corso Cristoforo Colombo, via Giacchero, corso Giuseppe Mazzini.

Dopo Savona, il tour del Coca Cola Christmas Truck proseguirà in Liguria facendo tappa anche a Genova e La Spezia. Nel capoluogo ligure dalle 16:30 alle 21:00 di oggi (mercoledì 9 dicembre) percorrerà viale Brigata Bisagno, corso Aurelio Saffi, via Aurelia, via XX Settembre, via Giacomo Moresco e via Bobbio. Mentre domani sarà a La Spezia (dalle 13.30 alle 16.30) in via Fiume, viale Aldo Ferrari, via Giovanni Amendola, viale Italia passando anche per Arcola e Sarzana.

Ma non solo un’operazione di marketing, il camion griffato Coca Cola, oltre a portare l’atmosfera natalizia in molte città italiane, è anche un’iniziativa benefica. Coca-Cola invita a donare e a riscoprire l’importanza della solidarietà per raccogliere prodotti alimentari per almeno 2 milioni di pasti, aiutando chi ha più bisogno e sostenendo la Rete Banco Alimentare.