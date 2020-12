Savona, messaggio di fine anno del sindaco Caprioglio: “2020 difficile per tutti, un pensiero a chi ci ha lasciato”

Savona. “Ci lasciamo alle spalle un anno difficile per tutti, nel quale abbiamo cercato di trovare soluzioni in situazioni di emergenza e di fornire risposte, nonostante, l’incertezza generale”. Così, nel suo messaggio di fine anno ai cittadini savonesi, il primo cittadino della città della Torretta Ilaria Caprioglio.

“Un anno – racconta il sindaco – nel quale siamo scesi in piazza per parlare a categorie che, giustamente, protestavano o siamo andati nelle strade affinché nessuno fosse lasciato solo. Un anno in cui abbiamo lavorato ancor più a stretto contatto con enti e associazioni per essere maggiormente concreti, immediati e incisivi nelle azioni”.

“Un anno in cui abbiamo collaborato fra amministratori per comprendere come agire davanti a situazioni del tutto nuove – ricorda Caprioglio – talvolta perseguendo il risultato, talvolta fallendo ma sempre mossi dalla buonafede per il bene della Comunità. Cosa augurarsi per il nuovo anno? Sicuramente che il vaccino, unitamente alle condotte consapevoli, ci renda la libertà di poter riabbracciare i nostri cari e di poter tornare a lavorare restituendo la dignità a ognuno”.

“Ma anche che tutti insieme si riesca a comprendere la vulnerabilità del nostro modello di sviluppo, riscoprendo il legame indissolubile fra ambiente e società – conclude -. Con un pensiero a chi ci ha lasciato, auguro una ritrovata serenità a tutti voi nel 2021”.