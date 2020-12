Savona. Via Verdi, via San Lorenzo, via Vanini. Sono queste alcune delle vie percorse da una mamma savonese che – attraverso il nostro giornale – ha voluto denunciare la presenza di cacche di cani in alcune strade della città.

Lo sfogo nasce per segnalare quello che di fatto può essere definito come un vero e proprio slalom tra gli escrementi che la donna sarebbe costretta a percorre con il passeggino ogni giorno.

Una situazione, quest’ultima, che ha portato la cittadina savonese a compiere una sorta di tour fotografico per mostrare la condizione di alcune vie. Gli scatti, in particolare, evidenziano lo stesso scenario (escrementi lasciati a terra) ripetersi in diverse zone di Savona.