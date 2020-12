Savona. Stupore, gioia e tanti sorrisi sui volti dei bimbi presenti nel reparto di neuropsichiatria infantile di via Chiappino. A farli visita i personaggi delle favole: Belle, Olaf, Alice, Cappuccetto Rosso, Fata Madrina e Ariel. I personaggi, interpretati dalle volontarie del gruppo no profit “Principesse in Corsia” e dell’Asd Arabesque hanno rallegrato i bambini danzando e donando loro alcuni regali.

L’attività dell’associazione è iniziata due anni fa ed è rivolta ai bambini ricoverati nella degenza della pediatria. “Con questo evento abbiamo cercato di dare un po’ di svago ai bambini che accedono al servizio di neuropsichiatria per visite o trattamenti” dichiarano dal gruppo.

Ma non solo, le “Principesse in Corsia” svolgono la loro attività di volontariato anche attraverso video chiamate, favolette della sera, video messaggi dedicati a tutti i bimbi che ne hanno bisogno. Per maggiori informazioni visitare i profili social (Facebook, Instagram e Youtube) dell’associazione.