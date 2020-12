Savona, l’annuncio di Santi: “Quattro milioni di euro per sistemare viabilità, marciapiedi, panchine e acque bianche”

Savona. Oltre quattro milioni di euro per la sistemazione di marciapiedi, la sostituzione delle panchine, vari interventi di ripristino della viabilità a seguito di eventi franosi, interventi straordinari sulle acque bianche ed altro ancora. Sono quelli stanziati dalla giunta comunale di Savona. Ad annunciarlo è l’assessore ai lavori pubblici Pietro Santi, che così risponde alle osservazioni formulate nella lettera pubblicata da IVG.it lo scorso 13 dicembre e riguardante le condizioni dell’asfalto a Savona.

Rivolgendosi direttamente all’autore della missiva, Santi spiga: “Nelle sedute di giunta del 17 e 23 dicembre è e stata stanziata la somma di un milione di euro, da impegnare per lavori di asfaltatura del manto stradale delle vie cittadine. Io e gli uffici siamo perfettamente consci della situazione di ammaloramento di numerose strade della nostra città. A tal proposito le voglio significare che questa amministrazione, all’atto del suo insediamento nel luglio 2016, si è trovata una situazione disastrata dal punto di vista finanziario, un Comune in pre-dissesto con quindici milioni di debiti e pertanto, all’inizio, non si è potuto procedere ad effettuare i seppur urgenti e indispensabili lavori”.

Ma ora “dopo anni di oculate politiche finanziarie il bilancio è stato messo in sicurezza e finalmente si e potuto procedere ad investire sugli asfalti e non solo. Sono lieto di comunicare che sono stati deliberati pin di quattro milioni di euro per la sistemazione di marciapiedi, sostituzione panchine, vari interventi di ripristino viabilità a seguito di eventi franosi, interventi straordinari sulle acque bianche ed altri ancora”.

Tornando agli asfalti, Santi spiega che “a breve saranno bandite le gare di appalto per l’assegnazione dei lavori e contiamo di iniziarli nella prossima primavera. Gli interventi più significativi saranno concentrati sulle tre direttrici principali (corso Mazzini, corso Ricci, via Stalingrado), ma i tecnici degli uffici stanno predisponendo un lunghissimo elenco di interventi di asfaltature, che interesseranno tutti i quartieri della città. Per quanto infine attiene a Open Fiber, anche questa criticità è ben nota all’amministrazione”.