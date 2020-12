Savona. La giornata infernale sul fronte della viabilità, sia a livello autostradale che sui tratti provinciali e ordinari, ha visto una Savona letteralmente in tilt per due camion rimasti a lungo bloccati.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 16.00, quando un autoarticolato diretto dal porto verso l’autostrada ha avuto un guasto meccanico, rimanendo fermo in carreggiata per quasi due ore. Sul posto hanno operato gli agenti della polizia municipale, ma il congestionamento viario ha creato un blocco totale alla circolazione e molti automobilisti sono rimasti imprigionati nelle code.

Solo con l’intervento di una ditta specializzata è stato possibile rimuovere il mezzo pesante e ripristinare la viabilità.

Ma i disagi non sono finiti, in quanto intorno alle 18.00 un altro camion è rimasto fermo in corso Mazzini a seguito della perdita del carico: si tratta di carbone. Ad ora il tratto risulta ancora bloccato, in attesa dell’intervento di Ata che dovrà rimuovere il materiale che si è riversato sulla strada, ripristinando le condizioni di sicurezza. La polizia locale è impegnata sul posto.

Il caos viario ha visto inoltre un cumulo di mezzi pesanti nell’area dell’autoparco savonese in prossimità di casella, nell’ambito dell’azione di filtro esercitata dalla polizia stradale per regolare gli accessi all’autostrada. Solo con le riaperture della A26 prima e della A6 poco dopo è iniziato il lento deflusso dei camion, tuttavia la situazione rimane sotto stretto controllo e monitoraggio anche in relazione alle condizioni meteo della serata e della nottata.

“A seguito delle copiose nevicate e alla conseguente adozione del codice rosso sulla tratta autostradale A6, che ha comportato l’interdizione al transito dei veicoli pesanti, si comunica che alle ore 16.30 è stata riaperta al traffico pesante la suddetta tratta in entrambe le direzioni. Attualmente permangono deboli nevicate nella zona Carrù-Altare, senza ripercussioni sulla viabilità” afferma Autofiori in merito alla situazione dell’autostrada Savona-Torino.

In tarda serata e durante la notte sono attesi probabili fenomeni di gelicidio che, se dovessero manifestarsi, comporterebbero una nuova chiusura della tratta autostradale.