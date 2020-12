Savona. “E luce fu!”: nemmeno la pandemia, le conseguenti incertezze per il futuro prossimo e il pungente freddo “artico” invernale hanno fermato l’inaugurazione e la relativa accensione del tradizionale albero addobbato di Natale, che domina in tutta la sua bellezza e maestosità su piazza Sisto IV già qualche giorno.

Da oggi e sino alla fine delle festività più “dolci” dell’anno le sere e le notti del cuore del capoluogo s’illumineranno dunque a “a giorno” grazie a questo nuovo arbusto ecosostenibile, ovvero, come negli anni passati, mantenuto vivo nel suo vaso, portato in loco durante le feste e poi riportato a gennaio nel vivaio da cui proviene.

La consueta iniziativa ha quest’anno un doppio valore: oltre a rendere più vivace e scintillante l’ottocentesco centro storico della Città della Torretta, con esso il Comune va in aiuto ai suoi commercianti, i quali, per via della crisi economica, acuita dall’emergenza sanitaria, non possono garantire in ogni via le antiche luminarie, simbolo del Natale che attrae adulti e bambini e “muove” l’economia del territorio.