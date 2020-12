Savona. Continua l’attività di solidarietà dei poliziotti di Savona. Altri sei quintali di generi alimentari di prima necessità sono stati consegnati venerdì dagli agenti alla Caritas Diocesana per la distribuzione, tramite l’Emporio Solidale alle famiglie in difficoltà.

“Ancora una volta – spiega il Questore Giannina Roatta – devo ringraziare la generosità e lo spirito di solidarietà dei poliziotti e del personale civile che, in pochi giorni, in accordo con la Diocesi savonese, hanno ripetuto quanto fatto nella primavera scorsa, durante il primo periodo del lockdown, organizzando una colletta alimentare per dare un concreto supporto a chi sta affrontando difficoltà economiche in questo periodo complicato”.

Foto 3 di 3





“L’iniziativa, lanciata dalla Polizia per la seconda volta quest’anno, ha messo in moto la generosità dei poliziotti e del personale civile nella speranza che, anche un piccolo contributo in questo periodo difficile, possa essere d’aiuto a chi ne ha bisogno soprattutto in vista delle prossime festività natalizie” si legge nella nota della Questura.