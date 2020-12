Savona beffata: giornata quasi “primaverile” ma la Fiera di Santa Lucia non c’è

Savona. Che il Natale 2020 non sarà un Natale come tutti gli altri per nessuno in Italia (e probabilmente nel mondo) è un dato di fatto. Le prescrizioni anti-Covid, le limitazioni agli spostamenti e l’annullamento della quasi totalità degli eventi hanno contribuito ad attenuare lo spirito natalizio di tanti. “Un Natale diverso dal solito” è lo slogan implicito che caratterizza e caratterizzerà queste feste. Uno slogan privo di alcuna accezione positiva, purtroppo.

I savonesi, tuttavia, hanno dovuto fare i conti con un’altra piccola (grande) rinuncia: quella delle fiera di Santa Lucia, una delle manifestazioni pre-natalizie più amate dagli abitanti della città della Torretta e non solo.

Questa mattina via Paleocapa questa mattina si è svegliata spoglia delle decine di banchi e delle bancarelle che, da sempre, caratterizzano la giornata del 13 dicembre e che attirano ogni anno migliaia di visitatori anche dalle località vicine.

Un duro colpo non solo per la città, che solo in rarissime occasioni ha visto l’annullamento della festa tradizionale, ma anche e soprattutto per i tanti operatori e commercianti.

Un annullamento che, in una giornata come quella di oggi, sa anche un po’ di beffa: se negli anni passati, infatti, la fiera si è sempre svolta regolarmente ma in giornate più che fredde, oggi che c’è un bel sole e temperature molto gradevoli la manifestazione non si tiene