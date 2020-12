Savona. Questa mattina un uomo di circa sessant’anni, L.B., è deceduto mentre stava facendo il bagno in mare. La tragedia è avvenuta davanti al molo di via Cimarosa a Savona, nei pressi del ristorante “Green”.

Alcuni passanti hanno notato che l’uomo nuotava con difficoltà e hanno dato l’allarme. Sul posto sono subito intervenuti la croce rossa, i vigili del fuoco ed il personale della Polizia di Stato insieme alla guardia costiera.

A trarre l’uomo in salvo un vigile del fuoco, tuffatosi in acqua. Nonostante la rapidità di intervento dei soccorritori, per il sessantenne non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia è giunto anche il medico legale, che ha effettuato i primi esami sul corpo.

Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, l’uomo era solito fare il bagno quotidianamente, anche in inverno.