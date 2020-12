Savona, Martino (Lega) contro tutti: “Sindaco ci faccia un regalo per Natale. Ci liberi”

Savona. “Un sindaco che non rispetta il volere del consiglio comunale probabilmente non dovrebbe più fare il sindaco. Spero che ne prenda atto di questo suo errore prima di Natale, in modo da fare un regalo alla città, di liberarci “. Sono dure le parole rivolte dal consigliere della Lega Emiliano Martino al sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

Durante l’ultimo consiglio comunale prima delle feste, avvenuto questo pomeriggio e che ha presto scaldato l’atmosfera, il consigliere è andato contro tutti e ha attaccato direttamente il sindaco ritornando sulla questione della sistemazione del campo Fontanassa.

Dopo l’attacco, il sindaco ha risposto prontamente dicendo: “Liberarci? Io dovrei fare un regalo per liberarci da cosa o da chi? Penso di leggere tra le righe che dovrei liberare i cittadini dalla sottoscritta, se ho compreso bene”.

Non poteva poi mancare una domanda chiara dal sindaco: “Questa è una dichiarazione sua, del consigliere Martino, o è la richiesta del gruppo Lega e dei suoi consiglieri?”. Ma per regolamento del consiglio, Martino non ha puntuto rispondere pubblicamente.

A dichiarare la totale estraneità dalle parole del consigliere ci ha pensato l’assessore Massimo Arecco che ha chiarito: “Gli assessori della Lega in Giunta si dissociano su quanto affermato dallo stesso consigliere, per i toni, i modi ed i contenuti”.