Savona, con il 2021 sei nuovi bandi in cultura, educazione e volontariato

Savona. Nel corso del 2021 sono previsti sei nuovi bandi rivolti alle attività culturali, di volontariato, educazione e sport. A segnalarli la Fondazione de Mari attiva da tempo sul campo e che, anche in tempi di pandemia, assicura: “Avremo a disposizione più risorse dello scorso anno e senz’altro cercheremo di fare uno sforzo ulteriore per poter essere presenti sul territorio in questo tempo così difficile”.

Ma ora veniamo ai bandi. Dal 20 gennaio fino al 28 febbraio 2021 è attivo “Sessione Erogativa Generale 1”, utile per “progetti e iniziative che non trovano una collocazione all’interno dei bandi 2021, ma che sono comunque in linea con gli obiettivi stabiliti dal Documento Programmatico Previsionale 2021; e per gli interventi a sostegno dell’attività ordinaria di organizzazioni particolarmente meritevoli”.

Dal 15 febbraio al 31 marzo 2021 è disponibile il bando “Welfare di comunità”, orientato al settore filantropico, che sostiene “azioni, iniziative, servizi che favoriscono l’inclusione sociale, l’innovazione sociale, nonché il contrasto alla crescita della povertà e alle conseguenze della pandemia, secondo un approccio di secondo welfare”.

Per le attività e i beni culturali, dal 1° marzo al 15 aprile 2020 è possibile partecipare al bando “Spettacolo dal vivo”, orientato a “rappresentazioni teatrali o coreutiche, spettacoli di musica eseguiti dal vivo, forme di spettacolo interdisciplinari, ma anche stagioni teatrali, musicali o di danza; premi e concorsi in ambito teatrale, musicale o coreutico rilevanti per il territorio della provincia di Savona”.

Nel settore educazione e formazione, dal 16 marzo al 31 maggio è attivo il bando “La nostra scuola”, al fine di “ampliare l’offerta formativa nelle scuole, sostenere l’innovazione e la qualità delle tecnologie didattiche”.

Dal 15 luglio al 15 settembre 2021 è possibile partecipare al bando “Sessione Erogativa Generale 2“, utile per “progetti e le iniziative che non trovano una collocazione all’interno dei Bandi 2021, ma che sono comunque in linea con gli obiettivi stabiliti dal Documento Programmatico Previsionale 2021”.

Infine, dal 15 settembre al 31 ottobre 2021 è disponibile il bando “Annalis”, che “sostiene la pubblicazione delle proposte editoriali di maggior valore culturale per il territorio della provincia di Savona ma anche interventi di tutela e catalogazione del patrimonio librario”.