Savona. La società Asd Savona Calcio prosegue la sua attività di solidarietà a favore di chi è in difficoltà e deve passare le festività natalizie nelle strutture ospedaliere.

Nella giornata di ieri, mercoledì 23 dicembre, il presidente Enzo Grenno e il vicepresidente Simone Marinelli, in rappresentanza dell’intera dirigenza biancoblù, in collaborazione con l’Associazione Chicchi di Riso e a nome dei tifosi e dell’intera cittadinanza, hanno consegnato dei panettoni al personale dell’ospedale San Paolo, specificatamente al personale del pronto soccorso, rappresentato nella foto dal primario Roberto Lerza (con la cappa verdiana), dalla responsabile della sala visite Grazia Guiddo (con il biglietto d’auguri in mano) e dalla caposala Francesca Gargiuli (in abito multicolore), e a quello del reparto Covid.

Foto 3 di 3





L’iniziativa è stata ampiamente apprezzata e la società sportiva si ripromette di ripeterla quanto prima a favore del personale di altri reparti del nosocomio savonese.