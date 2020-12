Savona. Questa mattina si è scatenata la polemica sulle cattive condizioni in cui versano le classi delle scuole De Amicis di Savona, e nel pomeriggio ecco che arrivano le parole dell’assessore ai lavori pubblici Pietro Santi che informa: “A giorni saranno assegnati, a seguito di gara d’appalto, i lavori per la completa riqualificazione delle Scuole De Amicis per un totale di 1.783.00 euro”.

“Questa amministrazione comunale conoscendo la grave e precaria situazione in cui si trova il plesso scolastico, si è da subito attivata per reperire le risorse necessarie e grazie ai fondi europei assegnati tramite la Regione Liguria e un proprio finanziamento del 30% ha potuto predisporre un progetto e bandire la gara d’appalto” afferma Santi.

L’assessore specifica che i lavori prevedono l’intero rifacimento del tetto, delle facciate, dell’impianto elettrico, dell’impianto termico e degli infissi.

“Dispiace per il disagio creato in questi giorni di pioggia agli alunni e a tutto il personale della scuola a causa delle infiltrazioni d’acqua – commenta l’assessore – Tutto questo è il risultato di una totale disattenzione al problema da parte delle precedenti amministrazioni che non hanno mai pensato a risolvere in maniera radicale il problema”.