Savona. Il partito Democratico della città di Savona, dopo aver intrapreso in modo compatto un percorso unitario in vista delle amministrative del 2021, accelera con il “Patto per Savona” lanciato da Marco Russo.

E dopo aver incassato il via libera dall’assemblea cittadina, che aveva individuato nel “Patto per Savona” l’interlocutore principale, sono proseguiti numerosi incontri, anche nei circoli, in cui si è discusso del futuro di Savona.

“Sempre più forte e univoca è la convinzione che la proposta del Patto sia una grande opportunità che il Pd è pronto ad accogliere per sviluppare insieme un percorso condiviso” afferma il Pd savonese.

“Il partito, in tutte le sue articolazioni, è assolutamente compatto in questo percorso rivolto a costruire le prospettive di rinascita della nostra città: il Gruppo consiliare con la sua costante attività in Consiglio comunale; i circoli con il loro radicamento nei quartieri; la segreteria con il suo ruolo di sintesi e di indirizzo”.

“Nella prossima assemblea si porteranno i frutti di questo lavoro, al fine di aprire una nuova fase della nostra città e lavorare affinché, tutti insieme, possiamo voltare pagina rispetto la pessima amministrazione che ci governa ormai da cinque anni” concludono i Dem della città della Torretta.