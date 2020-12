Santa Barbara, Toti ringrazia i vigili del fuoco: “Rischiano la loro avita per salvare e proteggere la nostra”

Regione. “Per noi ci sono sempre: grazie ai vigili del fuoco che in tante emergenze in Liguria hanno rischiato la loro vita per salvare e proteggere la nostra e ogni giorno lavorano per noi”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, patrona protettrice dei vigili del fuoco.

“Oggi, mentre si celebra Santa Barbara, protettrice dei pompieri, tanti di loro con grandi e piccoli gesti stanno aiutando le persone più fragili a superare le difficoltà e la solitudine legate alla pandemia. La Liguria vi ringrazia”.