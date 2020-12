Savona. La sonorità dei lontani anni ‘80, il passato che torna a un soffio dal 2021 e apre una discoteca virtuale che si illumina e si riempie di persone attraverso lo schermo di un portatile o di un cellulare. Un’ultimo dell’anno più blindato che mai a causa delle restrizioni dovute al Covid, ma l’occasione di ballare non mancherà grazie al Deejay Federico Sortino e alla sua energia travolgente che ci emozionerà, attraverso una diretta sulla sua pagina Facebook, con la Disco Dance anni ‘80 e un viaggio nella musica House.

Un’edizione speciale di “Back to Past”, l’evento che oggi unisce migliaia di anime, stringe nazionalità, lingue diverse, lunghe distanze: comune denominatore, la musica. Mente di Federico Sortino.

Ma come è nata questa idea? In una serata dello scorso marzo, lockdown, piena pandemia: smarrimento, timore. Isolamento. Il mondo si ferma. Federico pensa a qualcosa di musicale che unisca le persone in un momento così buio. Si mette subito al lavoro grazie all’appoggio dell’inseparabile Claudia, sua moglie: grinta e bellezza insieme, instancabile ballerina nelle sue dirette.

Nasce così “Back to Past”, ritorno al passato, Dj set di livello in diretta su Facebook ed è subito un successo. “Quando a un Disc Jockey viene tolta la pista, è come se gli venisse tolta l’anima” ci spiega Federico Sortino “ho pensato che, per stare insieme, fosse necessario fare un format su Facebook. L’ho chiamato così “Back to Past” perché, al di là del mio genere musicale principale, che è l’House, l’Italo Disco e la Dance ‘80 sono un collante che fa stare insieme bene e porta indietro nel tempo proprio negli anni ‘80 dove tutto era fantastico”.

La gente lo aspetta: commenta in diretta e lui, mentre mixa, risponde e racconta questa musica che conduce lontano, nel tempo e nel cuore. Ventimila visualizzazioni l’ultimo “Back to Past”. Tra le tante amicizie Federico conta quelle con produttori discografici di grande fama, con milioni di dischi venduti, come Tom Hooker e Miki Chieregato, che interagisce con lui durante le dirette, che gli ha prodotto e dedicato un jingle esclusivo. Tom Hooker e Miki Chieregato, avete capito bene; i re dell’Italo Disco.

Disc Jokey da una vita, Federico: esperienza, bravura e una buona dose di umiltà, come fanno i grandi. Così ha creato “Back to Past” che lega, con il nastro dell’empatia e delle sonorità, paesi lontani: è seguito da Stati Uniti, Brasile, Cile, Argentina, Giappone, Sudafrica, Inghilterra, Germania, Svizzera, Grecia e Spagna. Una gavetta iniziata nel 1982, nelle radio locali. Vi ricordate Studio Cinque? Radio Riviera Music? Poi a Radio Golfo Ligure. È qui che il Dj savonese ha mosso i primi passi.

Dopo è stato il momento delle serate alla consolle in discoteca. Tra le prime il Fantasque di Cairo Montenotte; a 15 anni, senza ancora la patente, dove arrivava con le auto guidate dai conoscenti che lo accompagnavano. Poi con il motorino e i vinili in valigia nelle più celebri sale da ballo della riviera. Gli stessi vinili che custodisce nella sua mansarda, il suo “tempio”, dove ci accoglie. Consolle di ultima generazione, ambiente con un fascino abbagliante che ti sembra di essere in discoteca. Dietro di lei c’è Dj Federico Sortino, mago della House con la musica anni ‘80 nel cuore.

È un’emozione vederlo al lavoro: alza il volume e non riesci a non ballare.

Poi lui ti spiega e, mentre parla, ti accorgi che ha passione: non è da tutti avere passione e saperla trasmettere. Bravo, capace nel mixare alla perfezione brani ‘80, nell’adattarli e modularli con i giusti effetti su un’evolutissima consolle. Non è per nulla facile, ma lui ci riesce e la gente se ne accorge e non perde una diretta.

Tra poche ore la fine di questo 2020 che lascerà il segno. Dalle 23 “Back to Past the New Year Edition” per accogliere il nuovo anno e ballare tutti in questa più che mai blindata ultima serata e notte dell’anno. Un’evento spettacolare. Per Ivg un’anteprima di quello che ascolteremo in questa diretta che partirà con i classici brani anni ‘80, per poi proseguire in un viaggio verso il futuro con la musica House. Buon Anno!