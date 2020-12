San Donato Metanopoli contro Rari Nantes Savona: la cronaca in diretta

San Donato Milanese. Prosegue, in maniera spezzettata, il travagliato campionato di Serie A1 maschile 2020/2021. Oggi si giocano tre incontri, due dei quali valevoli per il girone D, l’unico che conta quattro squadre.

La Rari Nantes Savona è impegnata a Milano, nella piscina Cozzi, contro il San Donato Metanopoli Sport, già affrontato e battuto due volte dai biancorossi in questa stagione: il 20 settembre per 18-9 in Coppa Italia e il 14 novembre per 14-6 in campionato.

La classifica del raggruppamento, dopo quattro delle dodici partite in programma, vede il Posillipo in vetta con 4 punti, seguito da Savona e Metanopoli con 3 e dalla Florentia a 0. Le prime due classificate accederanno alla fase playoff.

Nella formazione savonese è rientrata l’emergenza legata ai contagi da Covid, che nello scorso weekend ha decimato la squadra in Len Euro Cup. L’unico ancora assente è Matteo Iocchi Gratta, che attende l’esito del tampone. Gli altri, risultati tutti negativi, sono tornati a disposizione di Alberto Angelini. Manca però anche Nicolò Da Rold, per un lieve infortunio alla spalla. Tra i locali assente Caliogna.

La cronaca. Il primo fallo grave è di Baldineti; giro palla e Caldieri va a segno pochi istanti prima dello scadere del tempo. 0 a 1.

Prima superiorità numerica anche per i padroni di casa per un fallo guadagnato da Giovanni Bianco, ma Massaro para.

A 5’34”, però, Monari ha spazio per la conclusione e insacca sul palo lungo: 1 a 1. Trentuno secondi dopo altra controfuga della Metanopoli e Ravina realizza il 2-1.

Uomo in più per la Rari, palla da Rizzo a Fondelli che non perdona: 2 a 2. A 2’58” Fondelli serve Bruni che guadagna un tiro di rigore. Rizzo lo trasforma: 2 a 3 per i biancorossi.

Fallo grave di Lorenzo Bianco, Campopiano scocca il mancino vincente. A 2’07” savonesi avanti 2-4 con tre su tre in superiorità.

Viene espulso Busilacchi e la formazione di Angelini è ancora cinica con l’uomo in più: assist di Molina per Urbinati che dai due metri mette in rete per il 2-5 a 1’13” dalla fine del primo tempo. Gambacorta chiama time-out.

Tiro basso a rimbalzo di Fondelli, Ferrari para. Campopiano finisce nel pozzetto, Ravina realizza a fil di sirena: 3-5.

Secondo tempo. Molina guadagna un fallo grave e c’è il primo errore con l’uomo in più, con il tiro di Piombo respinto.

Bruni prende un’espulsione per fallo di Lanzoni, subito palla allo stesso Bruni che a tu per tu col portiere non ha difficoltà a scagliare in rete il pallone del 3-6 a 5’17”. Rari a segno con sei giocatori diversi.

Superiorità numerica per i milanesi, ottima la difesa del Savona: allo scadere Lanzoni prova invano la beduina. Sull’altro fronte Bertino mette palla in rete, ma commettendo fallo.

Viene espulso Fondelli, conclude Lanzoni da posizione due: palo interno. Più tardi una controfuga della Metanopoli vede Massaro commettere fallo grave. A 1’17” Lanzoni trasforma il rigore: 4 a 6.

A 20″ dalla scadere del tempo conclusione dalla distanza di Monari: a lato. A 2″ dalla fine Molina serve al centro Bruni che guadagna fallo da rigore. Dai cinque metri Fondelli, con un tiro potente sopra la testa di Ferrari, realizza il nuovo più 3. A metà gara la Rari Nantes conduce per 7 a 4.

La terza frazione si apre con una controfuga dei locali, tre contro due: Cimarosti riceve al centro, serve sulla sinistra Monari che non sbaglia: a 6’34” siamo sul 5-7.

Immediata la replica dei savonesi, dopo soli 14 secondi: Bruni conquista un fallo grave e Rizzo va a segno per il nuovo più 3.

Al 4° la Rari si fa trovare scoperta ma Massaro è molto bravo a respingere la conclusione ravvicinata di Ravina. Cambio fronte ed è Ferrari a mettersi in luce parando su Fondelli.

Ci pensa Campopiano, a 3’43”, a ricevere in posizione uno e concludere subito, battendo Ferrari per il massimo vantaggio savonese.

Poco dopo Ferrari nega a Vuskovic la sua prima rete della giornata parando sul suo palo. Fallo grave di Urbinati, palla messa in mezzo da Brambilla per Di Somma che la spinge in rete: 6-9 a 2’35”.

A 1’43” applausi per Giovanni Bianco che riceve al centro, impugna la sfera col sinistro e la mette in porta: gol dell’ex per il 7-9.

Poi è ancora Ferrari ad esibirsi con una gran parata su Vuskovic. Controfuga: Ravina attende che Lanzoni avanzi, lo serve e il numero 7 va a segno: locali sul meno 1 a 1’10” dalla fine del terzo tempo.

Altre due parate di Ferrari, la seconda su un tiro di Fondelli che poi finisce sul palo, tengono i milanesi in scia. Ma a 4″ dal termine Campopiano pesca bene Rizzo che non perdona: 8 a 10.

Quarto tempo. Dopo 1′ una conclusione potente di Campopiano è fermata dalla traversa. A 6’39” superiorità numerica per la Metanopoli: Massaro respinge il tiro di Lanzoni. Uomini pari per un istante, dato che viene espulso subito Fondelli. A 6’17” Gambacorta chiama a raccolta i suoi; sull’azione, però, la deviazione al volo di Giovanni Bianco termina alta.

A 5’11” la Rari si riporta sul più 3 con un tiro vincente di Campopiano.

Il tabellino:

San Donato Metanopoli Sport – Carige Rari Nantes Savona 8-11

(Parziali: 3-5, 1-2, 4-3, 0-1)

San Donato Metanopoli Sport: Ferrari, T. Baldineti, A. Brambilla Di Civesio, L. Bianco, A. Di Somma 1, Ravina 2, Lanzoni 2, Monari 2, G. Bianco 1, Busilacchi, Cimarosti, Filiberti, Cavo. All. Fabio Gambacorta.

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, An. Patchaliev, Bertino, Vuskovic, Molina Rios, Rizzo 3, Piombo, Bruni 1, Campopiano 3, Fondelli 2, Urbinati 1, Caldieri 1, Valenza. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Daniele Bianco (Rapallo) e Stefano Pinato (Genova). Delegato Fin: Alessandro Cavallini (Genova).

Note.