Roccavignale, furgone precipita da un muraglione per 20 metri

Roccavignale. Soccorsi in atto a Roccavignale per il conducente di un furgone rimasto vittima di un grave incidente lungo la strada comunale per Camponuovo, sotto il castello di Roccavignale.

Secondo le prime informazioni, per motivi ancora da accertare, il mezzo (impegnato nella manutenzione di messa in sicurezza dell’autostrada) sarebbe precipitato da un muraglione ricadendo all’interno dell’area del campo sportivo comunale dopo un volo di circa una ventina di metri.

Sul posto sono subito intervenuti il personale del 118, della croce rossa di Millesimo e i vigili del fuoco di Cairo.

Il conducente avrebbe riportato alcune ferite al capo ed escoriazioni al viso, ma non sarebbe in gravi condizioni. E’ stato comunque trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.