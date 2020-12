“Riviera delle Luci”, una costellazione di luminarie di Natale per promuovere il turismo del Levante

Levante. Nasce “Riviera delle Luci”, una piccola costellazione di luminarie di Natale tra le vie di sei città vicine, un itinerario affascinante che cittadini e visitatori potranno scoprire e fotografare.

Questo il progetto di marketing territoriale ideato dai sei assessori al turismo di Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze, Arenzano e Cogoleto che, dopo le iniziative collettive alla fine del primo lockdown, continuano a collaborare per la promozione turistica del territorio anche nel periodo delle festività natalizie.

“Il progetto – spiegano – va aldilà di una semplice boutade comunicativa, si tratta di una vera e propria piccola operazione di marketing territoriale per far girare sul territorio le persone a scoprire le luminarie e le curiose installazioni luminose presenti in ogni Comune con l’obiettivo di far circolare i visitatori nei centri cittadini, stuzzicarli a fare compere nelle attività commerciali locali, prendere un caffè e acquistare qualche regalo di Natale nei negozi anziché su Internet. Un’iniziativa di promozione turistica e commerciale per trasmettere solidarietà a tutti i nostri residenti con l’atmosfera del Natale alle porte ma anche di sostegno a tutti gli operatori economici del territorio in un periodo così difficile per tutti”.

“A suggellare questo progetto, siccome ogni città avrà la sua installazione natalizia in piazza, l’invito da parte di tutti gli assessori è quello di andare a scoprirle tutte e scattare una foto o un selfie natalizio e pubblicarlo sui social con l’hashtag #RivieradelleLuci, gli scatti più belli verranno pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram dei singoli Comuni” concludono.

Foto di Dado Longo