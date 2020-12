Ristoranti, week end di novità: tornano Marea e Club Nautico

Savona. Gente che va, gente che viene, molte chiusure e qualche fallimento purtroppo, bravi imprenditori che ripartono cercando di schivare i siluri dei vari DPCM, primo fra tutti il divieto di spostarsi da un Comune all’altro nei giorni clou delle feste, Natale, S. Stefano e Capodanno.

A Savona è un week end di novità, così abbiamo scelto tre ristoranti diversi fra loro ma accomunati dalla passione di chi li guida: il prestigio dei Marea di via Nizza, la tradizione di qualità del Club Nautico nel cuore della Vecchia Darsena e la familiarità del Nazionale di via Astengo.

I MAREA – Finite le ferie da oggi riapre la ristorazione del Mare Hotel. Le specialità di Sushi saranno disponibili Delivery e Take Away e, novità assoluta, anche a pranzo tutte le domeniche e martedì 8 dicembre. Il Bistrot, in funzione la sera solo per i clienti dell’hotel, sarà invece aperto a tutti, ovviamente a pranzo, venerdì, sabato e domenica.

CLUB NAUTICO SAVONA – Dopo una pausa di riflessione per orientarsi nel guazzabuglio dei vari provvedimenti, domani (sabato 5 dicembre) riapre il Club Nautico di piazzetta D’Alaggio, proponendo le specialità e la qualità di sempre, accompagnate da un buon servizio e da un sorriso, che qui da noi in Liguria non è sempre scontato. Il Club Nautico sarà aperto tutti i giorni.

ALBERGO RISTORANTE NAZIONALE – Anche in questo caso l’attività è ripartita a pieno ritmo, la sera come impongono le disposizioni di legge solo per i clienti dell’hotel (vale la pena ricordarlo). A pranzo – chiuso il sabato e la domenica – per la clientela di sempre (affezionati savonesi, gente che lavora e ha bisogno di una buona pausa) o nuovi clienti che hanno scoperto da poco le caratteristiche del Nazionale, sono disponibili le specialità della casa, carne e pesce con un’ampia scelta di portate, sempre all’insegna della genuinità. Un consiglio: se non sapete che cosa scegliere, fatevi guidare dalla Signora Valeria, che raccoglie le ‘comande’:non sbaglierete.