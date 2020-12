Riscaldamento guasto, a Cairo Montenotte scuole medie chiuse per tre giorni

Cairo Montenotte. Niente rientro a scuola oggi per gli alunni della scuola media di Cairo Montenotte. A sbarrare le porte dell’edificio però in questo caso non è una quarantena legata all’epidemia di Covid-19, bensì un problema decisamente più “pratico”: un guasto all’impianto di riscaldamento.

Il malfunzionamento si è verificato ieri, e ha costretto il dirigente tecnico a emanare una ordinanza di chiusura del plesso fino a venerdì 11 dicembre. Per il resto della settimana, dunque, la scuola secondaria di I° grado di Cairo Montenotte rimarrà chiusa e sarà vietato entrare nell’edificio.

Fino a venerdì gli studenti svolgeranno le lezioni da casa in DAD. Le lezioni in presenza riprenderanno lunedì 14 dicembre.