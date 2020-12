Restrizioni anti Covid: quasi azzerati gli ubriachi al volante in Liguria

Liguria. I controlli effettuati dalla polizia stradale della Liguria nell’ambito dell’operazione nazionale Alcohol and Drugs hanno fatto emergere come sia calata drasticamente la guida in stato di ebrezza. Le restrizioni anti Covid hanno praticamente azzerato gli ubriachi al volante.

In una settimana su 400 controlli con etilometro solo 5 i conducenti trovati con un tasso alcolemico superiore al consentito e soltanto uno è risultato alterato dall’uso di sostanza psicotrope. I controlli sono stati effettuati nella settimana tra il 7 e il 13 dicembre con particolare attenzione anche a veicoli commerciali e mezzi pesanti.

“Probabilmente i risultati sono influenzati dalle restrizioni relative alla pandemia, la chiusura dei locali alle 18 ed il divieto di spostamenti tra le 22 e le 5 di mattina”, spiega la Polizia Stradale.