Residenza protetta di Albisola, incontri ripresi tra anziani e parenti: “Sorriso miglior ricompensa”

Albisola Superiore. Gli ospiti della struttura comunale di Albisola Superiore quest’anno hanno ricevuto anticipatamente un regalo natalizio: poter riprendere ad incontrare i loro familiari.

Questo è avvenuto grazie all’installazione di un interfono fornito dal Comune che, senza derogare al divieto di accesso in struttura da parte dei parenti stabilito con ordinanza del Sindaco il 24/2 scorso, consente di riprendere gli incontri con i propri familiari interrotti con l’arrivo dell’inverno e l’impossibilità di continuare ad utilizzare il giardino. Tali incontri avvengono su appuntamento e tutti i familiari ne hanno ottenuto uno entro la vigilia di Natale.

“Il nostro compito – afferma l’assessore ai servizi sociali Calogero Sprio – oltreché essere quello di coordinarci con la direzione sanitaria ed amministrativa della Residenza Protetta al fine di mettere in atto tutte le misure possibili per proteggere gli ospiti ed il personale dal rischio di contrarre il virus è anche quello di farci carico dei bisogni psicologici dei nostri utenti, che rappresentano forse la fetta della popolazione più penalizzata da questa emergenza sanitaria; fra questi bisogni vi è certamente quello di sentire vicini, specie in questo periodo di festa, i loro cari. La tecnologia, a partire dall’uso del tablet introdotto fin dall’inizio dell’emergenza, ci ha sempre sostenuto ma in questo caso consente un incontro che è molto più efficace e soddisfacente per tutti. E per noi tutti vedere sorridere gli anziani ed i loro cari è la migliore ricompensa”.