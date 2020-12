Reddito di emergenza, in provincia di Savona è percepito da 2.698 persone

Provincia. Sono 2.698 mila le persone che percepiscono il reddito di emergenza in provincia di Savona secondo l’osservatorio Inps e quanto riportato da Ansa.

La misura è stata istituita dal Governo Conte a partire da maggio con l’approvazione del Decreto Rilancio e confermata a ottobre con il Decreto Agosto, per far fronte alla crisi economica determinata dall’epidemia di Covid.

Il savonese è la terza provincia ligure per numero di beneficiari. Al primo posto si trova Genova, provincia nella quale si registra il numero più alto di proposte accolte in tutta la Liguria, ovvero 11.990 mila; si tratta della provincia con più abitanti della regione, oltre 800 mila, mentre Imperia risulta la meno popolosa, oltre 215 mila abitanti, ma che nonostante ciò si attesa al secondo posto (2.826) per accoglimento delle proposte del reddito di emergenza. Chiude La Spezia con 2.514 mila (oltre 221 abitanti).

La cifra percepita con il Decreto Rilancio era stata di 521,04 euro, calata leggermente con il Decreto Agosto che ha permesso di percepire la cifra di 502,84 euro.