Recovery Fund, Tosi contro Toti: “La Giunta ha negato la condivisione dei progetti”

Liguria. “Il Recovery Fund è un’occasione unica per la nostra regione. Per questo abbiamo depositato un ordine del giorno, con cui volevamo impegnare il presidente di Regione e la giunta a disporre che la definizione delle priorità progettuali ai fini della loro valutazione per l’inserimento nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) venisse discussa e deliberata con una risoluzione del Consiglio regionale, in modo che tutta l’Assemblea legislativa fosse parte di questo importante processo”.

Così il capogruppo regionale Fabio Tosi (M5s), primo firmatario dell’ordine del giorno.

“Dall’Europa arriveranno fondi che ci permetteranno di dotarci di opere fondamentali per la crescita oltre che per la resilienza. Crediamo però che tutti i processi decisionali, relativi ai progetti e le missioni che la Liguria vorrà mettere in campo per la ripartenza, debbano essere discussi e deliberati con una risoluzione del Consiglio Regionale”, continua il consigliere.

“L’Odg è subito risultato indigesto alla maggioranza, che ne ha addirittura chiesto il ritiro. Ovviamente non abbiamo accettato e il centrodestra ha così votato contro. Persa dunque l’ennesima occasione di confronto e di condivisione. Confermata invece l’assoluta inadempienza della Giunta in merito alla richiesta di definizione delle priorità progettuali in base alle missioni e ai criteri descritti nelle Linee Guida ai fini della loro valutazione per l’inserimento nel Pnrr”, conclude.