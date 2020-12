Realizza mascherine e oggetti artigianali per aiutare i bisognosi: “Quelli du Carugiu de Loa” premiano Rossella Fasolo

Loano. I membri del gruppo “Quelli du Carugiu de Loa” di Loano hanno deciso di consegnare un piccolo riconoscimento a Rosella Fasolo per “l’impegno verso il prossimo” di cui si è resa protagonista durante l’emergenza sanitaria.

A marzo, infatti, in piena “carestia da mascherine”, la loanese si è data da fare realizzando mascherine artigianali per anziani ed ospedali, creando anche un vero e proprio “tutorial” per permettere a tutti di provvedere alle proprie necessità (e anche darle una mano nella fabbricazione per chi ne aveva bisogno).

Durante il periodo natalizio, poi, Rossella Fasolo (appassionata di bricolage) ha realizzato parecchi oggetti che poi sono stati messi in vendita dalla Croce Rossa di Loano per raccogliere fondi a favore delle famiglie bisognose della città.

Ora il gruppo goliardico loanese ha deciso di rendere merito a questo impegno con un piccolo riconoscimento, che sarà consegnato non appena sarà possibile.