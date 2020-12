La Rari Nantes Savona emerge nella seconda metà di gara e batte la Florentia per 14 a 9

Firenze. Il campionato di Serie A1 maschile, quest’anno più breve a seguito della formula adottata a causa dell’emergenza sanitaria, e molto spezzettato, presenta oggi una sola partita: alla Nannini di Firenze si affrontano Florentia e Savona.

Le due squadre biancorosse fanno parte del girone D, l’unico con quattro formazioni. Il raggruppamento è guidato dal Posillipo con 9 punti, seguito dal Savona con 6, dalla Metanopoli con 3 e dalla Florentia ferma a 0.

La cronaca. Viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Massimo Gagliardo.

Nella prima azione Benvenuti, da centroboa, colpisce il palo. Sull’altro fronte Fondelli centra la traversa. I liguri partono subito col pressing deciso; i locali si affidano al raddoppio della marcatura sul centroboa Bruni.

Il primo gol lo realizza l’ex Astarita con una conclusione al volo che fulmina Massaro. 1 a 0 dopo 1’39”.

Immediato il pareggio, dopo soli 19 secondi: Bruni riceve palla e la spedisce alle spalle di Cicali. 1 a 1.

La prima espulsione è ai danni di Di Fulvio; sulla superiorità Cicali si oppone a Bruni. Il gol del vantaggio savonese lo sigla Campopiano che carica il mancino e trova l’angolo giusto sul lato lungo: 1 a 2 a 4’55”.

Va nel pozzetto Molina, ma la Florentia non sfrutta l’uomo in più commettendo un fallo. Il nuovo pareggio lo realizza Ganic con una conclusione dalla distanza da posizione centrale: 2 a 2 a 6’55”. Lo stesso Ganic, poco dopo, finta di caricare il destro e poi batte Massaro con una palombella: 3 a 2 a 7’22”.

Il mancino di Campopiano è respinto da Cicali, sulla ribattuta la palla è di Vuskovic che la deposita in rete: 3 a 3 a 13″ dalla sirena.

Secondo tempo. La frazione si apre con un palo di Carnesecchi. Il Savona colpisce alla sua prima azione: Fondelli, con una bella torsione delle spalle, dopo 51″, gira la palla in rete: 3 a 4.

La squadra condotta da Angelini prende gol a fil di sirena su un’azione in inferiorità: lo segna Astarita per il 4 a 4 a 1’29”. Al contrario, la formazione savonese non concretizza un uomo in più: i tiri di Fondelli e Molina non hanno fortuna. Poco più tardi, il destro di Patchaliev non centra lo specchio della porta.

Si sblocca Sordini che pesca l’angolo con una palombella: 5-4 dopo 2’59”.

Rizzo guadagna un tiro di rigore. Lo stesso capitano biancorosso lo trasforma: 5 a 5 a 3’20”. La formazione ospite si riporta in vantaggio: Campopiano infila in rete il pallone del 5-6 a 4’05”.

Il botta e risposta continua: Astarita colpisce ancora e il suo mancino è fatale a Massaro, 6 a 6 a 4’32”.

Rizzo tenta un pallonetto, Cicali devia sulla traversa. A metà gara il risultato è di parità.

Il terzo tempo si apre con una parata di Cicali su un tentativo di Vuskovic di scavalcarlo. Superiorità per la Florentia, la difesa savonese intercetta; sul cambio di fronte Vuskovic serve al centro Fondelli che deve solo spingerla in rete: 6 a 7 a 1’18” di gioco.

Carnesecchi, alzo e tiro, Massaro devia sopra la traversa. Palla da Vuskovic e Bruni che viene affondato da Chemeri. Tra il centroboa savonese e il numero 2 fiorentino ci sono reciproche scorrettezze: espulsi entrambi con il rosso diretto. Cinque contro quattro per il Savona, al centro va l’ex Molina; Vuskovic ha lo spazio per scagliare in rete il pallone: 6 a 8. Per la prima volta, dopo 19 minuti e 29 secondi, una squadra è sul doppio vantaggio.

La Carige sfrutta al meglio il momento favorevole e Patchaliev finalizza in rete una controfuga: 6 a 9 a 4’09”.

La Florentia reclama invano un rigore per un fallo su Benvenuti. Fondelli cerca il tiro di precisione e colpisce la traversa. I padroni di casa possono sfruttare un tre contro due, ma Massaro è bravo ad uscire per anticipare Dani.

Molina al centro guadagna un’espulsione; Fondelli centra ancora la traversa, poi Cicali respinge un tiro di Molina. Il terzo tempo si chiude col parziale di 3 a 0 per i savonesi.

Quarto tempo, subito espulso Astarita per fallo su Rizzo: in superiorità Piombo fallisce la conclusione. I toscani si sbloccano con la rete di Dani per il 7-9 a 1’51”. Puntuale la replica del Savona, dopo 28 secondi: Campopiano piazza il tiro vincente per il nuovo più 3.

Controfuga savonese, palla da Fondelli a Campopiano, da questi in mezzo a Vuskovic che concretizza per il massimo vantaggio a 3’07”.

Astarita si vuol prendere il titolo di top scorer della giornata segnando l’8 a 11 a 3’31”. Espulso Di Fulvio, immediata la conclusione vincente di Molina per l’8-12 a 4’21”. Espulso il vice di Minetti, Cotugno.

Campopiano è in giornata e lo dimostra firmando la quarta segnatura personale: 8 a 13. Dani non si arrende e sfrutta lo spazio a disposizione per siglare il meno 4 a 6’19”.

La Rari Nantes Savona chiude sul massimo vantaggio grazie al gol di Molina a 6’39”: 9-14 è il risultato finale. I biancorossi agganciano il Posillipo in vetta al girone a quota 9 punti; entrambe accederanno alla fase playoff.

Le due squadre che si sono affrontate oggi si ritroveranno di fronte sabato 16 gennaio, a Savona, per la partita di ritorno. Prima di quella data, la squadra allenata da Angelini dovrebbe recuperare l’incontro col Posillipo.

Il tabellino:

Rari Nantes Florentia – Carige Rari Nantes Savona 9-14

(Parziali: 3-3, 3-3, 0-3, 3-5)

Rari Nantes Florentia: Cicali, Chemeri, Carnesecchi, Benvenuti, Sordini 1, Chellini, F. Turchini, Dani 2, T. Turchini, Ganic 2, Astarita 4, A. Di Fulvio, Sammarco. All. Luca Minetti.

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, An. Patchaliev 1, Bertino, Vuskovic 3, Molina Rios 2, Rizzo 1, Piombo, Bruni 1, Campopiano 4, Fondelli 2, Giovanetti, Caldieri, Valenza. All. Alberto Angelini.

Arbirti: Arnaldo Petronilli (Roma) e Alessandro Severo (Roma). Delegato Fin: Bruno Navarra (Roma).

Note. Espulsi definitivamente nel terzo tempo Bruni e Chemeri.