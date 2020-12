Varazze. Un copione che va avanti da ormai quasi quindici anni. Periodo di Natale: ladri in azione a Varazze, nella parte a levante della cittadina, indicativamente dal giorno dell’Immacolata e per tutte le festività.

Due furti negli ultimi giorni: ieri in via Nino Bixio, domenica in via Giovane Italia. Prese di mira anche via Gaggino, Cavetto, Cavour, Garibaldi, XXV Aprile.

C’è chi ha già ricevuto ben due visite dai soliti ignoti. Secondo qualcuno si tratterebbe di una banda di stranieri. I residenti sono esasperati e chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. Episodi che si trascinano da lungo tempo, sempre sotto le feste di Natale, sempre con la stessa tecnica: colpiscono nel tardo pomeriggio, entrano scassinando i serramenti, in particolare finestre, rubano soldi e gioielli.

“Visto che è un fenomeno ricorrente da anni in questo periodo – spiega Giantonio Cerruti, un residente della zona – chiediamo più attenzione da parte delle forze dell’ordine ai fini della sicurezza dei cittadini. Siamo anche in attesa che il Comune metta in funzione un sistema adeguato di video sorveglianza che funzioni da deterrente”.

Hanno paura i Varazzini: “Sarebbe anche importante istituire un sistema di controllo di vicinato – conclude – come già avviene in altre città, ad esempio Loano e Carcare, che pare dia buoni frutti”.