Raccolta differenziata, Noli tra i comuni più “prolifici”

Noli. Sono stati pubblicati lo scorso novembre, dalla giunta regionale, i dati relativi alla raccolta differenziata del 2019 in Liguria.

Noli, si legge, ha raggiunto una quota del 74,5%. In media ogni residente ha smaltito circa 649 kg di rifiuti un dato che, comunque, come spiega il comune è poco attendibile poichè le statistiche non tengono conto dei flussi turistici e delle seconde case.

Tra tutti i comuni costieri della provincia, meglio del comune amministrato dalla giunta Fossati hanno fatto meglio solo Bergeggi (75,6%), Albisola Superiore (82,05%) e Laigueglia (75,11%).