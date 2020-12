Qualcosa di giallo, qualcosa di grigio

E’ stato, finalmente, annunciato al mondo quale sarà il colore scelto da Pantone per rappresentare il 2021.

O meglio, quali saranno i colori.

Quest’anno, infatti, come accadde nel 2016 con Rose Quartz e Serenity, saranno due i colori rappresentativi: PANTONE 17-5104 Ultimate Gray + PANTONE 13-0647 Illuminating.

Vi consiglio di iniziare a farci l’abitudine perchè troverete questi colori dappertutto.

Ecco le motivazioni raccontate direttamente da casa Pantone con le parole di Leatrice Eiseman, Executive Director del Pantone Color Institute:

“PANTONE 17-5104 Ultimate Gray + PANTONE 13-0647 Illuminating, combinazione di due colori indipendenti pensata per dimostrare che elementi differenti si uniscono per supportarsi a vicenda, esprime al meglio lo spirito del Pantone Color of the Year 2021. Concreta e solida ma allo stesso tempo calorosa e ottimistica, l’unione di PANTONE 17-5104 Ultimate Gray + PANTONE 13-0647 Illuminating è un’infusione di forza e positività. Una storia di colore che racchiude un più profondo senso di attenzione con la promessa di qualcosa di solare e di amabile”.

E continuano: “Messaggio di felicità supportato da grande fortezza, la combinazione di PANTONE 17-5104 Ultimate Gray + PANTONE 13-0647 Illuminating è ambiziosa e accende la speranza. Abbiamo bisogno di pensare che le cose torneranno a splendere; è un qualcosa di essenziale per la mente umana.

In un momento storico in cui le persone cercano, in ogni possibile modo, di ritrovare energia, lucidità e speranza per rinvigorirsi e superare questa continua fase di incertezza, le tonalità che infondono grinta e coraggio rispondono al nostro bisogno di vitalità. PANTONE 13-0647 Illuminating è un giallo brillante e allegro che risplende di vivacità, una tonalità calda intrisa del potere del sole. PANTONE 17-5104 Ultimate Gray è un richiamo a elementi saldi e affidabili, che durano nel tempo e offrono solide basi. Colore dei ciottoli sulla spiaggia e di elementi naturali il cui aspetto invecchiato mette in luce la capacità di resistere al passare del tempo, Ultimate Gray rassicura con discrezione, favorendo sensazioni di compostezza, fermezza e resilienza.

Rinvigorendo lo spirito, il binomio PANTONE 17-5104 Ultimate Gray + PANTONE 13-0647 sottolinea il nostro bisogno innato di essere visti, di essere visibili, di essere riconosciuti, di essere ascoltati. Un mix cromatico che, con i suoi richiami all’introspezione, all’innovazione e all’intuizione, oltre che al rispetto per la saggezza, l’esperienza e l’intelligenza, ispira rigenerazione, spingendoci verso nuovi concetti e nuovi modi di pensare”.

Pantone è la lingua universale dei colori: ad ogni sfumatura, infatti, corrisponde un codice unico ed identificativo che lo rende riconoscibile in ogni angolo del mondo.

Ad alcune sfumature vengono associati dei nomi che riescono, sempre, ad esprimere quanto suscita quella determinata tonalità: Mimosa per un giallo, Carribean Sea per un azzurro intenso, Apple Green per un verde acceso, Cactus Flower per un fucsia, Rainy Day per un grigio chiaro.

“Da oltre 20 anni, il Pantone Color of the Year influenza lo sviluppo dei prodotti e le decisioni in materia di acquisti in svariati settori, tra cui moda, arredamento di interni, design industriale, imballaggio dei prodotti e graphic design” raccontano sul sito ufficiale Pantone.

E continuano: “La scelta del Pantone Color of the Year è frutto di un’attenta valutazione e dell’analisi delle tendenze. In effetti, per effettuare tale selezione, tutti gli anni gli esperti del Pantone Color Institute perlustrano ogni angolo della terra alla ricerca delle nuove influenze in fatto di colore. Parliamo di influssi che possono provenire dagli ambiti più svariati, quali il mondo dello spettacolo e della produzione cinematografica, le collezioni d’arte itineranti e i nuovi artisti, la moda, tutte le sfere del design, le mete turistiche più gettonate, così come i nuovi stili di vita, di gioco e le condizioni socio-economiche. Le influenze possono derivare anche da nuove tecnologie, materiali, texture ed effetti che hanno un impatto sul colore, dalle più importanti piattaforme di social media e persino da eventi sportivi che catturano l’attenzione internazionale”.

Ecco i colori che sono stati scelti nel corso degli anni:

2000: Cerulean

2001: Fuchsia Rose

2002: True Red

2003: Aqua Sky

2004: Tigerlily

2005: Blue Turquoise

2006: Sand Dollar

2007: Chili Pepper

2008: Blue Iris

2009: Mimosa

2010: Turquoise

2011: Honeysuckle

2012: Tangerine Tango

2013: Emerald

2014: Radiant Orchid

2015: Marsala

2016: Rose Quartz and Serenity

2017: Greenery

2018: Ultra Violet

2019: Living Coral

2020: Classic Blue

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire. A Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

Se ti piace almeno una di queste cose, prenditi una pausa insieme a noi: clicca qui per leggere tutti gli articoli