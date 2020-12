Pugilato: Morgan Toselli si conferma campione regionale

Savona. Sabato 5 e domenica 6 dicembre, a Savona, presso il palazzetto dello sport di corso Tardy e Benech, si sono svolti i campionati regionali liguri, valevoli quali fasi di qualificazione ai campionati italiani assoluti élite maschili. L’evento è stato organizzato dall’Asd Sport Savona Arti Marziali del maestro e fondatore Lorenzo Dibari, in collaborazione con il Comitato regionale ligure Fpi.

Tra i protagonisti più attesi c’era Morgan Toselli, tesserato per la società locale. Il 34enne savonese, soprannominato “Toro”, si è confermato campione regionale ligure nella categoria 69 kg. “L’importante è aver staccato il pass per gli Italiani per il secondo anno consecutivo – ha dichiarato Toselli -. Per ora bene così. Dobbiamo continuare a lavorare per arrivare al top della forma alla prossima fase nazionale”. Campionati italiani assoluti élite maschili che si terranno in luogo e data ancora da definirsi.

Lorenzo Dibari, che da anni segue la crescita di Toselli insieme agli allenatori Riccardo Milani e Stefano Piazza, ha affermato: “Morgan in questi anni è maturato, è arrivato ad una condizione di forma ottimale ed è pronto a giocarsi il titolo italiano. In questi ultimi mesi abbiamo lavorato molto sul ring e i risultati si sono visti. Credo molto in questo ragazzo”.

L’evento andato in scena al Palapagnini, di fronte a tribune vuote a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, ha visto vincitori, e di conseguenza qualificati ai campionati italiani, anche Daniel Saltalamacchia (Celano Boxe Genova, categoria 52 kg), Huriel Piacentino (Thunder Boxe Genova, 56 kg), Matteo Fiorini (Bruno Arcari Genova, 60 kg), Shujat Manzoor (Bruno Arcari Genova, 64 kg), Alessio Lugarà (Sanremo Boxe, 75 kg), Mirko Zecchinati (Celano Boxe Genova, categoria 81 kg), Otmane Khaldoun (Celano Boxe Genova, categoria 90 kg), Attilio Sorgi (Gladiator, +91 kg).

Nella foto: Lorenzo Dibari e Morgan Toselli