Protezione civile, Andora piange la scomparsa di Luigi Petrucco

Andora. Lutto nella protezione civile andorese per la scomparsa di Luigi Petrucco, che si è spento nella notte nella sua abitazione dopo aver lottato contro un brutto male.

Il prossimo 28 dicembre avrebbe compiuto 74 anni.

E’ stato uno dei fondatori della squadra Aib di Andora nel lontano gennaio 1976: da allora è sempre rimasto volontario. Lascia la moglie Rosangela, il figlio Alberto, attuale responsabile della protezione civile andorese, e l’amato nipotino.

Conosciuto e stimato in tutta la comunità andorese così come nel comprensorio del ponente savonese: commozione e cordoglio per la sua scomparsa. Numerosi i messaggi già arrivati alla famiglia: “Per tanti di noi è stato un punto di riferimento nel mondo del volontariato di Antincendio e Protezione civile” racconta Fabio Curto, ex responsabile dell’Aib di Andora.

“Una grave perdita per tutti noi”.

I funerali si terranno mercoledì 16 dicembre, alle ore 15.00, presso la chiesa in località Conna.