Profumi online: i vantaggi per il cliente

Quando scegliamo di fare un regalo di Natale, spesso ci chiediamo come poter rendere quel regalo unico, in modo che il destinatario possa comprendere il reale sentimento che si nasconde dietro tale gesto. Soprattutto in un periodo come questo, far sentire il proprio affetto risulta essere il reale obiettivo di coloro che acquistano un regalo. Attualmente però, viste le feste natalizie incombenti e il momento storico che stiamo vivendo, si sceglie giustamente di optare per l’acquisto di un dono online. Infatti, molti negozi fisici si sono adattati a questa nuova situazione, creando siti online per permettere l’acquisto dei propri prodotti, senza doversi spostare da casa. Anche molte profumerie hanno fatto lo stesso, invogliando i clienti all’acquisto online tramite offerte esclusive, di cui non è possibile usufruire nei negozi fisici.

La scelta di un profumo potrebbe risultare davvero un’ottima soluzione, infatti, permette di donare qualcosa di unico e avvolgente, quasi come un abbraccio che attualmente non è possibile donare fisicamente. Inoltre, i profumi sono direttamente collegati con il senso dell’olfatto, che è il più sviluppato che abbiamo, ciò ci consente di ricordare bene una fragranza o un odore, anche dopo anni. Regalare un profumo che ci rappresenta, permetterà di far sentire la nostra presenza anche agli affetti lontani. Inoltra, sarà possibile farlo recapitare direttamente a casa della persona a cui è destinato il regalo, così da ridurre al minimo i contatti non necessari.

Scegliendo di acquistare direttamente da casa il profumo, eviterai file e interazioni con persone di cui non conosci il reale stato di salute, limitando così il rischio di mettere in pericolo la tua incolumità e quella dei tuoi cari. Ciò dovrebbe già bastare a spingerti a comprare presso una profumeria online in tutta sicurezza.

Inoltre, considera che nel periodo delle feste natalizie, i negozi fisici sono sempre molto affollati ed essendoci tanti clienti, non riuscirai mai ad avere un quadro completo di tutti i prodotti disponibili, infatti, non potrai nemmeno contare sull’aiuto dei commessi, che saranno probabilmente già occupati con altri acquirenti. A ciò si aggiunge anche la difficoltà di riuscire ad acquistare fragranze molto richieste, come quelle dei marchi più noti, essendo quasi introvabili in periodi come quello natalizio, limitando fortemente la scelta del regalo che potrai fare. Invece, acquistando online, avrai la possibilità di decidere con tranquillità quale prodotto regalare, potendo valutare tutte le possibili opzioni, senza doverti preoccupare di possibili file o contatti pericolosi, in tutta calma e con l’ausilio del servizio assistenza, fornito da quasi tutti i siti che vendono direttamente sul web.

Si consiglia di valutare bene il miglior sito in cui acquistare, tenendo conto di due fattori principali: i metodi di pagamento disponibili e le offerte presenti. Per quanto concerne il primo punto, i siti da preferire sono quelli che consento pagamento tramite PayPal, che garantisce il tracciamento della spedizione e l’eventuale restituzione del denaro in caso di mancata consegna del prodotto, tramite contrassegno, questo permetterà di consegnare direttamente i soldi al corriere unicamente quando il pacco verrà recapitato al domicilio, infine, un altro metodo di pagamento sicuro è quello tramite carta di credito, che avviene direttamente sul sito della propria banca, così da evitare di incorrere in truffe dovute a pagamenti poco trasparenti. Il secondo punto riguarda le offerte, le migliori profumerie online, saranno facilmente riconoscibili per la presenza di prodotti di noti marchi, spesso a prezzi vantaggiosi rispetto ad altri siti. Infatti, tali profumerie lavorando a stretto contatto con aziende importanti quali ad esempio Gucci o Costume National, riescono ad ottenere vantaggi e offerte per i propri clienti, cosa invece molto più difficile da rinvenire in siti poco conosciuti e meno introdotti nel settore. Già solo valutando questi soli due aspetti ovvero pagamento e offerte, si potrà effettuare una discreta scrematura, riuscendo ad affidarsi a veri e propri professionisti del settore profumiero.

Una profumeria online, ti fornirà gli stessi vantaggi di un negozio fisico, potrai scegliere di mettere a confronto varie fragranze e non preoccuparti se non potrai provarle direttamente di persona, infatti, ogni prodotto sarà accompagnato da un’accurata descrizione delle sue caratteristiche intrinseche, ciò ti permetterà di ponderare al meglio la scelta del profumo da acquistare. Inoltre, soprattutto se non sei un grande esperto di profumi, verrai indirizzato verso la scelta migliore, non solo in termini di costo, ma anche in termini di adeguatezza nei confronti della persona alla quale stai pensando di donare il profumo. Infatti, ogni sito che vende profumi online, divide i prodotti in base al sesso, all’età e in molti casi anche in base alla stagione. Infatti, come verrà chiarito in seguito, ci sono molti fattori che bisogna considerare nella scelta della giusta fragranza da donare.

Un suggerimento che possiamo darti, se sei già indirizzato verso una tipologia di fragranza in particolare, è quello di scegliere profumi online di aziende che sono specializzate in quel tipo di produzione nello specifico, ad esempio, se cerchi un profumo alle erbe, la scelta migliore potrebbe essere il sito web di un’erboristeria.

Se tieni particolarmente alla persona a cui vuoi fare il regalo e hai un budget più alto, puoi scegliere di accompagnare al profumo altri prodotti, valutando l’acquisto di una confezione regalo, infatti, soprattutto nei negozi online, sono presenti cofanetti regalo, che coniugano un profumo ad una crema corpo o ad un bagno-doccia. Di solito, le fragranze saranno uguali nel profumo e nei prodotti da bagno presenti nel cofanetto, ma, soprattutto nel caso dei marchi più noti, potrebbero esserci anche mix di fragranze che forniscono un effetto combinato più intenso e duraturo.

Per decidere quale sia la migliore fragranza da regalare, bisogna prima di tutto scegliere se donare un’eau de parfum, che ha la caratteristica di essere più intensa e duratura, un’Eau de Cologne, tipicamente maschile, con un carattere più deciso ma meno duraturo, o, infine, un’eau de Toilette, che grazie al suo carattere tipicamente più delicato, risulta adatta anche ad occasioni informali.

Fra i diversi tipi di profumi online, si potranno trovare: quelli agli agrumi, che donano un tocco di purezza, quelli aromatici, se si desidera trasmettere vivacità, quelli fruttati, adatti soprattutto ai più giovani, forniscono una sensazione piacevolmente avvolgente. Quelli legnosi sono stati creati soprattutto per l’uomo, infatti donano una sensazione decisa ed elegante all’intera figura.

Sarà indispensabile tenere conto della composizione del profumo scelto, infatti, in qualsiasi profumo si riconoscono tre parti, ognuna delle quali varia in base alla specifica fragranza presa in considerazione, nello specifico ci sono: le note di testa, avvertite immediatamente dopo aver indossato il profumo, le note di cuore, il nome deriva dal fatto che queste sono le componenti del profumo che rimangono più impresse, essendo le più durature, le note di fondo che iniziano ad essere percepibili quando il profumo sta per evaporare completamente.

Così come accade per i vestiti, anche i profumi variano in base alle stagioni, per il periodo invernale, il tipo di fragranza più indicata è quella con note di cuore orientali e note di testa fruttate.

In conclusione, scegliendo di acquistare profumi online, potrai goderti la comodità di effettuare tutti i tuoi regali direttamente da casa, ciò risulta fondamentale in un momento storico come questo, nel quale ognuno di noi è chiamato ad essere responsabile per sé e per i propri cari. Decidere di regalare una piacevole fragranza di stagione, sarà come donare parte della propria essenza, trasmettendo un messaggio di amore e vicinanza, così da accorciare le distanze fisiche e regalare una piacevole sensazione ad una persona speciale. Inoltre, acquistare online consentirà anche di risparmiare, non solo tempo, perché non ci si dovrà recare fisicamente in negozio, ma anche denaro, grazie alle numerose offerte disponibili. Cosa aspetti ancora? Scegli il tuo profumo preferito online e donalo ai tuoi cari, abbracciandoli virtualmente e regalandogli affetto anche se a distanza.