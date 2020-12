Porti, Bozzano (Cambiamo): “Gestione ecosostenibile passa attraverso lungimiranza politica”

Regione. “Anche la gestione dei nostri porti passa attraverso la lungimiranza politica, in sinergia con l’aspetto tecnico per guardare alle tecnologie moderne di razionalizzazione delle risorse e di assoluta compatibilità ambientale”. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale di “Cambiamo” Alessandro Bozzano.

“È il caso della nostra S.V. Port – spiega il consigliere – società di servizi di Savona che attraverso un progetto molto ambizioso, studiato e condotto con Falk Renovables, arriverà a soluzioni di accumulo di energia pulita prodotta in sito al fine di alimentare gru elettriche e mobilità sostenibile, sino ad arrivare ad alimentare le grandi navi in stazionamento. Si è partiti con la fase preliminare, per arrivare all’autosufficienza elettrica da fonti rinnovabili dei porti di Vado e Savona, eliminando per quanto possibile e il più possibile il combustibile fossile. La fine del percorso porterà ad avere porti verdi e tecnologicamente avanzati sulle fonti di approvvigionamento elettrico”.

“Ieri ho incontrato l’amministratore delegato ing Stefano Bovio, il consulente ing Rosasco e i due componenti del consiglio di amministrazione avv Nolasco e dott. Murialdo, che mi hanno illustrato tutti gli elementi innovativi su cui stanno lavorando. Nelle aree portuali si gira ormai con monopattino elettrico, appena arrivato in più esemplari per migliorare gli spostamenti sostenibili. Un gran bel lavoro che deve essere preso come riferimento per incentivare lo studio e la fattibilità su tutti i settori economici. Abbiamo tanto sole… usiamolo non solo per abbronzarci” conclude Bozzano.