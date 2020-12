Pietra Ligure, incendio nel cantiere di via Crispi

Pietra Ligure. Intervento dei vigili del fuoco, questa notte intorno alle 5, per un incendio divampato in un cantiere in via Crispi.

Ad andare a fuoco alcuni macchinari, un compressore e una trivella. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.

Sul posto con i pompieri anche i carabinieri. Ora sono in corso le analisi per cercare di stabilire con esattezza le cause del rogo.