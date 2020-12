Piemonte e Lombardia diventano gialle, ok agli spostamenti da e per la Liguria

Liguria. L’ordinanza è stata firmata solo questo pomeriggio dopo la consueta cabina di regia sull’andamento dei dati relativi all’epidemia di Covid-19: il Piemonte e la Lombardia a partire dalla mezzanotte di domenica saranno zona gialla.

Dunque conferma ufficiale su quanto era trapelato nei giorni scorsi.

Come già avviene già in Liguria via libera alla riapertura fino alle 18 di bar e ristoranti, lo spostamento libero tra i Comuni della Regione ma anche gli spostamenti senza restrizioni (se non quello notturno dalle 22 alle 5) tra la Liguria e le regioni confinanti del Nord.

Una buona notizia per chi, prima delle nuove restrizioni previste dal Dl di Natale che prevede il divieto di spostamenti tra le Regioni indipendentemente dal colore dal 21 dicembre al 6 gennaio, vuole tornare in Liguria e nel savonese a trovare amici e familiari, per quanti hanno la seconda casa al mare, così come per gli stessi savonesi che hanno una alloggio in montagna.

Una buona notizia anche per albergatori e ristoratori che possono sperare nell’arrivo di qualche turista, una possibile e lieve boccata d’ossigeno per il periodo natalizio.

L’ordinanza che dà il via libera agli spostamenti tra Liguria, Lombardia e Piemonte entrerà in vigore domenica 13 dicembre allo scattare della mezzanotte e durerà fino alle mezzanotte del 20 dicembre.

Per gli appassionati di montagna è importante ricordare che gli impianti sciistici restano chiusi fino al 7 gennaio, quindi niente sci ad eccezione dello scialpinismo che non necessità di impianti o delle ciaspolate per chi ama le passeggiate sulla neve.