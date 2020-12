Pet mania, il savonese al secondo posto in Italia per la cura degli amici a quattro zampe

Liguria. Chiunque abbia un animale domestico sa che farebbe di tutto (o quasi) per renderlo felice, spesso senza badare a spese sia che si tratti di cibo, giochi, o prodotti per la loro igiene. Lo conferma anche Everli – il marketplace della spesa online – che, analizzando gli acquisti effettuati online negli ultimi dodici mesi, ha stilato la classifica delle 10 città italiane che hanno registrato i maggior volumi di acquisti dedicati alla cura degli amici a quattro zampe.

La spesa per gli animali da compagnia, infatti, rappresenta un’importante voce di spesa nel carrello degli italiani, a conferma dell’amore incondizionato che i nostri connazionali hanno verso i propri pelosi: i prodotti per animali rientrano nella top 15 dei più acquistati dagli abitanti dello Stivale (al 15° posto), subito dopo i generi alimentari primari come frutta e verdura, o i prodotti per i bambini e per l’infanzia.

Secondo i dati di Everli, gli appassionati di animali si concentrano soprattutto al nord della Penisola e in particolare in Lombardia e in Liguria. Sono infatti ben quattro le province lombarde che nel 2020 hanno registrato il maggior numero di acquisti pet online al supermercato. In testa Mantova, che detiene il primato a livello nazionale, seguono la provincia di Varese (3°), Bergamo (4°), Brescia (6°). Due, invece, le città liguri in questa speciale classifica di Everli: Savona (2°) e Genova (7°).

Complici anche la comodità e praticità del servizio di spesa online con consegna a domicilio, nella classifica dei prodotti per animali più acquistati online, gli alimenti per cani e gatti (80%) risultano i più acquistati in assoluto, seguiti da lettiere e deodoranti al secondo posto (14%), mentre giochi e accessori chiudono in terza posizione (6%).

Sono i proprietari di gatti i più tecnologici, ormai habitué della spesa online: infatti, oltre la metà degli acquisti (62%) di prodotti per gli amici a quattro zampe è di articoli per mici. Seguono gli amanti dei cani – pari a un terzo di coloro che acquistano online prodotti per gli amici pelosi (37%) – mentre è molto bassa la percentuale di acquisti dei possessori di roditori e piccoli animali: la loro spesa è pari all’1% del totale della categoria pet.

Guardando i dati relativi ai prodotti dedicati ai pet più acquistati nelle province del Bel Paese, è curioso notare quali siano le città che “preferiscono” fido ai felini e viceversa: infatti, è Varese (44%) la città dove si registra il volume maggiore di spesa per la categoria di alimenti per cani. Seguono Brescia (42%), Milano (41%), Bergamo (38%) e Savona (36%).

Per quanto riguarda invece il cibo per gatti, i volumi più alti si concentrano nella città di Mantova (67%), per un soffio davanti a Savona e Genova (64%). Chiudono questo speciale ranking Bergamo (62%) e Milano (58%).

Ma lo shopping per gli amici a quattro zampe non è solo food: ci sono infatti utenti particolarmente attenti al tempo dedicato al gioco e alle coccole degli amici pelosi e si trovano soprattutto in Liguria. Genova e Savona detengono infatti rispettivamente il primo e il secondo posto nella classifica delle città in cui si sono acquistati più giochi e accessori per animali nel 2020. Chiudono la top 5 della categoria le province di Bergamo (3°), Torino (4°) e Brescia (5°).