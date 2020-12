Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Savona: Luca Robutti confermato presidente

Savona. A seguito delle recenti elezioni in modalità telematica e della successiva designazione delle cariche, ecco il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Savona per il quadriennio 2021-2024 risulta così composto: presidente Luca Robutti, vice presidente Gianluca Perrone, segretario Margherita Patrone, tesoriere Nicolò Pareto. Consiglieri: Danila Ferro, Eva Poseschi, Letizia Saettone.

“Desidero ringraziare tutti componenti del Consiglio Direttivo per il prezioso contributo fornito in questi anni, in particolare il dott. Viglizzo e la dott.ssa Doria che hanno scelto di non ricandidarsi, e complimentarmi con i neo eletti, la dott.ssa Podeschi ed il dott. Pareto, che sono sicuro apporteranno nuova linfa ed entusiasmo al Consiglio” afferma il presidente Robutti.

“Quest’anno per la prima volta le votazioni si sono svolte in modalità telematica: ciò ha permesso, oltre a garantire la sicurezza sanitaria degli iscritti in questo delicato periodo, un notevole incremento del numero dei votanti rispetto alle precedenti edizioni”.

“L’impegno del nuovo Consiglio sarà quello di dare continuità a quanto è stato fatto in precedenza, concentrandosi in particolare sull’aggiornamento professionale, sulla tutela della nostra professione e sullo sviluppo del principio “One-health”, agendo in sinergia con le altre professioni per garantire la salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente” conclude.