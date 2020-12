Operazione antidroga dei carabinieri di Albenga: arrestate 4 persone, sequestrata eroina ed un fucile a canne mozze

Albenga/Ceriale. E’ di quattro persone arrestate (due uomini e due donne, tutti italiani) il bilancio dell’operazione antidroga messa in atto ieri sera dai carabinieri della compagnia di Albenga. I fermati devono rispondere di spaccio e detenzione di eroina.

Il blitz è scattato prima a Ceriale: qui i militari hanno sorpreso un uomo di 33 anni ed una donna di 37 anni (conviventi ad Albenga) a cedere 80 grammi di eroina ad un 47enne di Savona. L’azione fulminea dei militari non ha permesso ai tre di rendersi conto di nulla. L’albenganese ha cercato di scappare tentando di colpire i militari con calci e pugni, ma è stato subito bloccato.

I tre sono stati condotti in caserma ed immediatamente sono stati svolti i primi accertamenti, che hanno permesso di individuare un’altra donna come potenziale detentrice di droga.

Dopo averla fermata, i militari si sono recati nella sua abitazione di Albenga: qui, dopo un’approfondita perquisizione, hanno trovato 12 dosi di eroina già confezionate e pronte allo spaccio, un’altra dose contenuta in un altro involucro (per un totale di 20 grammi) ed un bilancino di precisione.

L’ulteriore perquisizione a casa della coppia convivente, sempre ad Albenga, ed in un altro appartamento nella loro disponibilità a Ceriale, ha permesso di trovare altri 40 grammi di eroina, 3 di cocaina ed un bilancino di precisione. E’ stato anche trovato un fucile a canne mozze perfettamente funzionante, sul quale si stanno svolgendo accertamenti.

Tutti e quattro sono stati arrestati per reati che vanno dallo spaccio alla detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti alla detenzione abusiva di armi alterate.

Tra eroina e cocaina, la droga sequestrata ammonta complessivamente a 143 grammi.

Gli uomini sono stati condotti in carcere mentre le due donne sottoposte agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nell’ultimo periodo sono state numerose le operazioni antidroga dei carabinieri della compagnia di Albenga che hanno consentito di sequestrare ingenti quantitativi di eroina. Una sostanza molto pericolosa che per molti anni non era più di moda ma che nell’ultimo periodo è tornata sul mercato.