Savona. Verrà affidata in mattinata l’autopsia sul corpo di Jessica Novaro, la 29enne uccisa ieri dal compagno della madre, il 56enne Corrado Testa. Un atto dovuto per stabilire con certezza le cause della morte, anche se la dinamica della tragedia non lascia spazio a particolari dubbi.

A ucciderla è stato un colpo di pistola calibro 9 in pieno petto. Le indagini sono ancora in corso ma secondo quanto ricostruito non ci sarebbero ormai dubbi: si sarebbe trattato di un colpo volontario e diretto proprio alla giovane, non un colpo partito per sbaglio né destinato alla madre Maria Donzella e “intercettato” dalla figlia in un gesto estremo.

La ragazza, dopo il colpo al petto, è fuggita fino a raggiungere la piazza della piccola borgata, e lì si è accasciata al suolo. Alcuni residenti hanno chiamato i soccorsi ma all’inizio, non accorgendosi della ferita, hanno temuto un malore e denunciato un possibile caso di Covid-19. E proprio in piazza, di fronte ai presenti, è avvenuta la seconda parte del dramma: Testa, di fronte al corpo della giovane, ha portato l’arma alla tempia (alcuni testimoni riferiscono che, prima di spararsi, avrebbe più volte esclamato “cosa ho fatto, che cosa ho fatto”) e si è ucciso.

E proprio l’arma del delitto ora è al centro delle indagini. Si tratta infatti di una pistola calibro 9, non un’arma “comune”: è uno dei modelli usati abitualmente, ad esempio, dalle forze dell’ordine. E alcuni modelli sono considerati vere e proprie “armi da guerra”, la cui vendita ai civili è vietata. Sono in corso accertamenti per capire se l’arma fosse detenuta regolarmente o meno.

Smentita, invece, la presenza di una terza persona ferita. Nelle prime, concitate fasi, si era infatti sparsa la voce che anche il figlio dell’omicida fosse stato presente alla sparatoria e fosse fuggito dopo essere stato colpito a sua volta. Fortunatamente, invece, il giovane si trovava da tutt’altra parte: è stato raggiunto e informato della tragedia in tarda serata dai carabinieri.