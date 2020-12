Casanova Lerrone. Vittima di una crisi sentimentale tra la madre e il compagno. Jessica Novaro è morta proprio per salvare la donna: nel tentativo di difenderla, infatti, è stata colpita dallo sparo esploso per mano di Corrado Testa, che non voleva accettare la fine della sua storia.

“Jessica era una ragazza tranquilla che non dava confidenza a nessuno e molto riservata, ma solare e gentile con tutti”. La descrive così la collega Laura, che fino a ieri ha condiviso con lei da più di quattro anni di turni al Conad di Toirano. “Sono sconvolta – prosegue – non riesco ancora a crederci. Una persona bravissima, non so come farò domattina quando andrò al lavoro e lei non sarà più con noi”.

Foto 2 di 2



“Ciao Jessica……strappata alla vita in modo così violento. .. Ci mancherai al lavoro, mancheranno i tuoi sorrisi ed il tuo fare sempre gentile …. il cielo ora ha una nuova stella”, scrive sul suo profilo Facebook il direttore del Conad Marco Borghi.

La giovane, ex allieva dell’Istituto alberghiero di Alassio, fidanzata, amava i cani e ne possedeva uno. Era orfana del padre e aveva da poco compiuto ventinove anni.