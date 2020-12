Nuovo incidente in A10, scontro auto-moto: centauro in codice rosso

Liguria. Un centauro è stato scontrato da un’auto sulla A10 nella tratta compresa tra Genova Pegli e Genova Pra’ in direzione Savona. L’uomo è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso del San Martino in codice rosso.

Al momento non sono chiare le dinamiche dell’incidente, sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso. Non si registrano particolari criticità per il traffico.

Una mattinata da dimenticare, l’ennesima, per le autostrade liguri: oltre a questo incidente, nelle prime ore di questa mattina i camionisti e gli automobilisti si sono imbattuti in una coda di 6 chilometri tra Pra’ e Sestri Ponente. Poi verso metà mattinata si è verificato un altro incidente tra Arenzano e Varazze.