Nuovo carcere nel savonese, anche il Comune di Carcare favorevole alla realizzazione in Val Bormida

Carcare. Approvata all’unanimità in consiglio comunale la mozione presentata dal gruppo di minoranza Lorenzi Sindaco relativa alla possibilità di ospitare sul territorio valligiano la costruzione della nuova struttura penitenziaria della provincia di Savona.

Ad annunciare che il carcere sorgerà in Val Bormida, è stato l’on. Vazio con l’esclusione di Savona a causa della mancanza di un’area abbastanza ampia (almeno di 50.00 mq), ma non sono mancate le polemiche soprattutto da parte di Stefano Petrella, militante storico del Partito Radicale Nonviolento, secondo cui costruirlo a 30 km dal Tribunale “sarebbe sbagliato e creerebbe inutili disagi ai parenti”.

Due i comuni prescelti che hanno già presentato le loro proposte: Cairo Montenotte e Cengio. A sostegno delle realizzazione del carcere in una di questi due territori si schiera anche Carcare, altro paese valbormidese, convinto che la struttura penitenziaria “rappresenterebbe non solo una risposta ad un bisogno reale, una necessità per tutti gli operatori della giustizia, avvocati, magistrati e forze di polizia, ma anche un’opportunità di mantenere e rilanciare diversi segmenti economici che potrebbero essere impegnati nelle fasi esecutive della costruzione del carcere, con una ricaduta diretta ed indiretta in termini occupazionali e immobiliari”.