Nuovo carcere, Cengio conferma la sua candidatura: “Nostro territorio idoneo, già individuato 4 aree”

Cengio. Nuovo carcere in provincia, dalla riviera all’entroterra numerose le ipotesi per la nuova sede. Dopo Savona, Albenga (su proposta del consigliere Eraldo Ciangherotti), Cairo Montenotte, anche Cengio vuole riconfermare la sua candidatura: “L’amministrazione comunale ha già identificato ben quattro aree disponibili, chiediamo ai parlamentari della Lega, eletti in provincia di Savona, il massimo impegno per l’identificazione del sito di Cengio, già facente parte di ipotesi pregresse” dichiara l’assessore Davide Costa.

Diversi i punti a favore della candidatura: “Sono pienamente convinto – spiega – che la scelta del territorio comunale di Cengio sarebbe quanto mai idonea, sia per la presenza di una stazione ferroviaria della linea Torino-Savona e del casello autostradale di Millesimo, sia a livello occupazionale per un’area da anni fortemente penalizzata dalla chiusura dello stabilimento ACNA che dava lavoro a migliaia di unità fra personale diretto e indotto”

“Come rappresentante della Lega nel Gruppo Consigliare del Comune di Cengio – conclude Costa – sono lieto che finalmente tutte le forze politiche abbiano consapevolmente affrontato il problema delle carceri in provincia di Savona. Un problema ormai datato e tutt’oggi irrisolto”.