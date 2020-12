Nuoto, l’Idea Sport ha organizzato con successo la prima prova regionale

Albenga. Hanno avuto luogo nei giorni scorsi le prime prove regionali della stagione che hanno visto scendere in acqua gli atleti delle società liguri per la fase regionale di qualificazione ai campionati nazionali in vasca corta per la categoria Assoluti, cui è seguita la prima prova regionale per le categorie Esordienti A e B. Si sono tenute rispettivamente nel weekend del 5 e 6 dicembre e domenica 13 dicembre presso l’impianto natatorio Stadio del Nuoto di Albenga, gestito dalla società Idea Sport.

Causa pandemia da Covid-19 le prove regionali sono state delocalizzate su tre diverse sedi di gara, individuate rispettivamente nello Stadio del Nuoto di Albenga per le sette società del Ponente ligure, nella piscina comunale di Lavagna per le società del Levante ligure e nella piscina Sciorba di Genova per le società di Genova; una scelta resasi opportuna per consentire un numero limitato di afflussi agli impianti natatori nel rispetto delle norme anti Covid con accesso contingentato degli atleti all’impianto natatorio, rilevamento della temperatura corporea per mezzo di termoscanner e consegna, all’ingresso, di modulo attestante l’assenza di condizioni ostative alla partecipazione alla competizione. Le prove hanno avuto quindi luogo in assenza totale di pubblico sugli spalti, nel rispetto delle normative specificate nei Dpcm.

La società Idea Sport, che gestisce lo Stadio del Nuoto di Albenga, ha messo in atto una solerte ed efficace macchina organizzativa che ha consentito lo svolgimento delle prove in totale sicurezza garantendo anche, unica società non solo in Liguria, ma anche rispetto ad altre regioni, una apprezzata diretta Facebook sul sito Piscine Albenga che ha consentito a genitori, parenti, amici e conoscenti degli atleti di seguire le gesta di questi come se fossero sulle tribune.

Clicca qui per consultare i risultati delle gare Assoluti.

Clicca qui per consultare i risultati delle gare Esordienti.

L’esordio stagionale ha visto conseguire apprezzabili risultati da parte degli atleti della società Idea Sport di Albenga scesi in acqua con determinazione e impegno agli ordini degli allenatori Renato Marchelli e Matteo Marmentini che, da bordo vasca, ne hanno seguita ogni bracciata spronandoli per tutta la durata delle prove. Dopo la travagliata scorsa stagione, interrotta causa pandemia, era importante questo esordio per dare motivazione e spirito ai giovani atleti che ogni giorno si impegnano nella pratica natatoria con volontà e determinazione, supportati non solo nella parte tecnica, ma anche psicologica, dai loro allenatori, i quali hanno ricevuto un importante quanto positiva risposta, in termini di tempi ottenuti, da parte dell’intera squadra, propedeutica alle prossime prove.

Di seguito le registrazioni delle dirette realizzate dalla società albenganese.

.