Novena di Natale, online i video del vescovo di Savona Calogero Marino

Savona. Nell’ambito della proposta diocesana per l’Avvento “Non perdere il filo, prendi il largo”, il vescovo di Savona-Noli Calogero Marino aiuterà i fedeli a vivere questo tempo con riflessioni video in onda ogni sera in occasione della Novena di Natale.

Vista la particolarità del momento e la situazione legata alla pandemia, nell’impossibilità di farlo con incontri in presenza, si è scelto questo strumento per mantenere e rafforzare il senso di comunità per la Chiesa diocesana.

I video, curati da don Andrea Camoirano, saranno trasmessi a partire da stasera, alle 20.45 sulla pagina Facebook de “Il Letimbro” (accessibile da tutti, anche da chi non è iscritto al social) e su YouTube al canale ufficiale della diocesi. Primo appuntamento dal titolo “La mangiatoia”.

Una volta pubblicati, i filmati resteranno sempre disponibili “on demand” in qualsiasi momento sulle stesse piattaforme.