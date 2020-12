Carcare. “In questo periodo di forte preoccupazione per la presenza del virus Covid-19 che ha colpito tutte le categorie economiche alle quali va la nostra vicinanza e considerazione – comunica Michele Lorenzo, presidente della Pallavolo Carcare – abbiamo cercato di mantenere acceso nelle menti dei nostri piccoli atleti purtroppo esclusi per decreto dalla pratica dello sport, il legame della nostra amata pallavolo coinvolgendoli in un concorso non a premi dal titolo: Non ti scordare ‘ChiAma’ la Pallavolo“.

“Si è trattato – continua la dirigenza della società – di sollecitare i bambini a produrre un disegno o un testo che riguardi lo sport della pallavolo. So che i nostri bimbi di età dai 6 ai 13 anni non hanno vissuto serenamente questo distacco dallo sport considerato che gli stessi frequentano giornalmente le proprie attività scolastiche. La palestra è dotata di tutti gli accorgimenti per arginare il virus, dall’utilizzo di macchine sanificatrici, al rispetto del distanziamento sociale per abituare i bimbi a vivere le regole antivirus anche attraverso lo sport. Alla luce di tutte le misure adottate non si è ben compresa la decisione di impedire proprio ai più piccoli la pratica dello sport“.

di 19 Galleria fotografica "Non ti scordare 'ChiAma' la Pallavolo"









“Abbiamo quindi pensato ad una raccolta di disegni che riguardano la pallavolo ovvero di come loro la vedono. Ottima la risposta ottenuta dai piccoli biancorossi – comunicano dalla società -. Al di là di ogni rosea aspettativa, i disegni pervenuti nell’urna collocata all’interno del Conad di Carcare superano la decina”.

L’aspetto positivo di quest’iniziativa è stato colto dalle ragazze della Serie B2, le quali doneranno all’autore del disegno più significativo la loro maglia da gioco firmata da tutta la squadra, proprio per non far dimenticare l’importanza della pallavolo e con il giusto impegno la possibilità di raggiungere traguardi anche di livello nazionale.

I disegni sono stati inseriti sul sito della società www.pallavolocarcare.it ed a breve, insieme all’assessore allo sport ed al sindaco del comune di Carcare, verrà scelto il disegno più significativo ed al piccolo autore o autrice assegnata la maglia di gioco della B2.

La formazione di Serie B2

Giulia Masi